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        Kasımpaşa: 3 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelede Kasımpaşa 2 kez geriden geldi ve maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçta da lacivert-beyazlılar 3-0 geriden gelerek maçtan 3-3 eşitlikle ayrılmıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:40
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-3 eşitlikle sona erdi.

        Galatasaray 12. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes'la eşitliği yakalarken, 61'de Josip Brekalo ile 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 69'da Davinson Sanchez ve 71. dakikada yine Victor Osimhen'le golleri bulurken skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü 85. dakikada Haris Hajradinovic penaltıdan söyledi ve maçın skorunu tayin etti: 3-3.

        Bu sonucun ardından Galatasaray 65 puana yükseldi ve üst üste 2. beraberliğini aldı. 2 maç sonra puanla tanışan Kasımpaşa ise 32 puana ulaştı.

        Ligin 27. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Galatasaray ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

        G.SARAY DERBİ 11'İYLE SAHAYA ÇIKTI

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini korudu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

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        OKAN BURUK TRİBÜNDE

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

        Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti. Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

        KASIMPAŞA'DAN ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

        Kasımpaşa Kulübü, konuk ettikleri Galatasaray'a çiçek verdi. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Orhan Yüksel, protokol tribününde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada sağ taraftan Fall’un ortasında Davinson’un uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazında Brekalo’nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi.

        9. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasına ön direkte hareketlenen Osimhen, kaleci Giannitos’in müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

        12. dakikada penaltıda topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        24. dakikada Galatasaray savunmasında Eren’in müdahalesinden sonra açılan top sol taraftaki Brekalo’nun önüne düştü. Brekalo’nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        26. dakikada Gökhan Gül’ün savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall’ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Davinson topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

        28. dakikada sol taraftan Sallai pasını kale önündeki Abdülkerim’e aktardı. Abdülkerim’in dokunuşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

        32. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Claudio Winck’in uzak direğe plasesinde kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

        52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes’e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

        57. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasında topu alan Osimhen’in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        61. dakikada orta sahada Torreira’dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo’ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo’nun sol çaprazdan şutunda Frankowski’ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

        69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara’nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

        71. dakikada Muslera’nın uzun topunda Frankowski’nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen’in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

        81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

        85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3

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