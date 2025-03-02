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        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakın" çağrısını yapması gerektiğini dile getirmesinin ardından ortaya konulan "terörsüz Türkiye" hedefi siyasiler arasında da görüşme trafiğini hızlandırdı. İmralı'nın mesajinın okunmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayıp tebrik eden Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aradı. Demirtaş, İmralı'nın çağrısına destek vermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:46
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        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
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        Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını söyledi.

        Demirtaş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmeli" çağrısının ardından yaptığı açıklamada "Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" demişti.

        Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı mesajini okunmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayıp tebrik etmişti. Bahçeli’nin bu telefonunu Nagehan Alçı yazmıştı.

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