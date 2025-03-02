Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını söyledi.

Demirtaş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmeli" çağrısının ardından yaptığı açıklamada "Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" demişti.

Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı mesajini okunmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayıp tebrik etmişti. Bahçeli’nin bu telefonunu Nagehan Alçı yazmıştı.

DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama Haberi Görüntüle