Terör örgütü PKK, çağrıyı kabul ettiğini ve ateşkes ilan ettiğini duyurdu Terör örgütü PKK, İmralı Heyeti'nin, önceki gün basın toplantısıyla duyurduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Kongreyi toplayın ve silah bırakın" çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Kandil'den yapılan açıklamada, "Barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesi için bugünden geçerli olmak üzere Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Üzerimize ateş açılmadıkça hiçbir unsurumuz karşılık vermeyecektir" ifadeleri yer aldı

Habertürk Giriş: 01.03.2025 - 08:48 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:18 facebook

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