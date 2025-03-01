Terör örgütü PKK, çağrıyı kabul ettiğini ve ateşkes ilan ettiğini duyurdu
Terör örgütü PKK, İmralı Heyeti'nin, önceki gün basın toplantısıyla duyurduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Kongreyi toplayın ve silah bırakın" çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Kandil'den yapılan açıklamada, "Barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesi için bugünden geçerli olmak üzere Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Üzerimize ateş açılmadıkça hiçbir unsurumuz karşılık vermeyecektir" ifadeleri yer aldı
DEM Parti heyetinin, İmralı’da ziyaret ettiği terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın, önceki gün bulunduğu tarihi çağrıyı açıklamasının ardından Kandil'den, "Çağrıya uyacağız" açıklaması geldi.
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, "Kongreyi toplayın ve PKK tüm unsurlarıyla silah bıraksın. Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" çağrısının ardından Kandil'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesi için Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Üzerimize ateş açılmadıkça hiçbir unsurumuz karşılık vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.