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        Haberler Ekonomi Otomobil Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek - Otomobil Haberleri

        Koreli üretici Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek

        1997 yılından bu yana İzmit'te otomobil üretimi yapan Koreli marka Hyundai, Türkiye ile ilgili önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, İzmit'teki fabrikada yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlanacak. Fabrikadan ilk elektrikli modeller 2026 yılında çıkmaya başlayacak, fakat bu otomobilin adı, teknik özellikleri ve hangi segmentte yer alacağı gibi konular henüz netleşmiş değil. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini söyledi. Kim, "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli. Yapacağımız yatırım hakkında ilgili Bakanlıklar ile teşvikler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 02.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:04
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        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
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        Türk otomotiv sanayisi 2025'e önemli bir yatırım haberi ile başladı. Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, İzmit'teki fabrikasında yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlayacağını açıkladı.

        Bu gelişme ile birlikte, Hyundai, Türkiye'de hali hazırda binek araç üretimi yapan şirketler arasında yüzde yüz elektrikli otomobil üretme kararı alan ilk firma oldu.

        Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında İzmit'teki Hyundai fabrikasından ilk elektrikli modeller çıkmaya başlayacak. Fakat bu otomobilin adı, teknik özellikleri ve hangi segmentte yer alacağı gibi konular ise henüz netleşmiş değil.

        Markanın yeni yatırım haberi ile birlikte, yönetiminde de üst düzey bir değişim yaşandı. Öyle ki, markada bugüne kadar çeşitli görevler üstlenen YongJin Alex Kim, Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı olarak geçtiğimiz günlerde görevine başladı.

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        'BAKANLIKLAR İLE TEŞVİKLERİ GÖRÜŞÜYORUZ'

        Türkiye'de üretilecek elektrikli araç hakkında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini söyledi.

        Kim, "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli. Türkiye'de üreteceğimiz sıfır emisyona sahip yüzde yüz elektrikli otomobili 40'dan fazla ülkeye ihraç edeceğiz. Yapacağımız yatırım hakkında ilgili Bakanlıklar ile teşvikler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin yakında tamamlanmasını bekliyoruz" bilgilerini paylaştı.

        Hyundai Motor Türkiye Başkanı YongJin Alex Kim, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.
        Hyundai Motor Türkiye Başkanı YongJin Alex Kim, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

        Hyundai'nin İzmit'teki tesisinde üretilecek elektrikli otomobil kapsamında bir kapasite artışına gidilmesi hedeflenmiyor. Bunun yerine, içten yanmalı motora sahip otomobillerin üretildiği hatların, elektrikli araç üretimine hazır hale getirilmesi planlanıyor.

        Hyundai, Türkiye'de ticari unvanını da Şubat 2025'te değiştirmişti. Hyundai Assan, Resmi şirket unvanı 'Hyundai Motor Türkiye' olarak belirlenen şirket, bugüne kadar Hyundai Assan şeklinde anılıyordu.

        Hyundai Motor Company, Türkiye'de 1997 yılından bu yana kesintisiz olarak üretim yapan Hyundai Assan'daki hisselerini 2021 yılında yüzde 97'ye çıkarmıştı.

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        DÜNYADA 11 FABRİKASI BULUNUYOR

        Anavatanı Kore'de 3 fabrikası bulunan Hyundai'nin, Asya'da Kore haricinde 4, Avrupa'da ise Çekya ve Türkiye'de üretim tesisleri faaliyet gösteriyor. Şirketin ABD ve Brezilya fabrikaları ile birlikte tüm dünyada 11 üretim adresi bulunuyor.

        Hyundai'nin dünyadaki fabrikalarının nerelerde olduğunu gösteren harita, Koreli şirketin kurumsal bilgilerinde yer alıyor.
        Hyundai'nin dünyadaki fabrikalarının nerelerde olduğunu gösteren harita, Koreli şirketin kurumsal bilgilerinde yer alıyor.

        Türkiye fabrikası ise, Koreli markanın ilk denizaşırı tesisi olma özelliğini taşıyor.

        1997 yılında Türkiye'de üretime başlayan Hyundai'nin, İzmit'te 1997-2024 yılları arasında ürettiği toplam araç sayısı 3 milyon adet olarak açıklanıyor.

        Hyundai'nin İzmit fabrikası, 1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakanı Mesut Yılmaz ile birlikte Hyundai'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı geniş katılımlı bir tören ile faaliyete geçmişti.
        Hyundai'nin İzmit fabrikası, 1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakanı Mesut Yılmaz ile birlikte Hyundai'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı geniş katılımlı bir tören ile faaliyete geçmişti.

        Hyundai Motor Company (yüzde 50) ve Kibar Holding (yüzde 50) ortaklığıyla ve 180 milyon dolar yatırımla ilk etapta 50 bin kapasite ile kurulan fabrika, 2006 yılında 100 bin kapasiteye ve daha sonra da 2013 yılındaki yatırımlarla beraber 210 bin üretim kapasitesine ulaşmıştı.

        İZMİT'TE GÜNDE 840 ARAÇ ÜRETİYOR

        Üretim kapasitesi yıllar içinde 245 bin adede yükselen fabrikanın, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak stratejik bir öneme sahip. 2025 yılı itibariyle Hyundai Motor Company (yüzde 97) ve Kibar Holding (yüzde 3) ortaklığı ile devam ediyor.

        20 bin kişiyi istihdam eden tesiste her 92 saniyede bir i10, i20 ve Bayon modelleri üretilirken, bu rakam günde 840 otomobilin üretildiğini gösteriyor.

        Öte yandan, Türkiye fabrikasında üretilen Hyundai modellerinin ortalama yerlilik oranı da yüzde 55 olarak belirtiliyor.

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