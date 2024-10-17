Almanya İsrail'e silah tedarik edecek: "Kendilerini savunabilmeleri için İsrail'i destekleyeceğiz"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede tartışma konusu olan "İsrail'e silah yardımı" meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AB liderler zirvesi çerçevesinde konuşan Scholz, "Benim için İsrail'i desteklemenin, örneğin askeri malzeme ya da silah tedarik ederek, İsrail'in savunma kapasitesini sürekli olarak güvence altına almak anlamına geldiği açıktır" açıklamasını yaptı.

Başbakan, Almanya'nın silah tedarik ederek İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.