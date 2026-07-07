Almanya, NATO Zirvesi'nde katkılarını Trump'a anlatacak: "Avrupalı bir NATO"

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi Almanya da Fransa gibi Avrupa'nın NATO'daki katkılarıyla ilgili büyük bir çaba içinde olmayı hedefliyor.

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Almanya Başbakanlığı tarafından zirve öncesi yapılan basın açıklamasında, Şansölye Friedrich Merz'in, ittifakın "transatlantik kalabilmesi" adına Ankara'daki zirvenin "Avrupalı bir NATO inşa ediyoruz" sinyali vermesini umduğu belirtildi.

Alman medyasına göre Merz, geçtiğimiz günlerde Trump ile görüşerek, sosyal medyada bazı NATO üyelerinin savunma bütçelerini "gülünç" bulduğunu söyleyen ve özellikle Almanya'yı hedef alan ABD Başkanı'nı düzelterek söz konusu rakamların güncel olmadığını iletti.

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Almanya, %5 barajına NATO'nun belirlediği tarihten altı yıl önce, yani 2029'dan önce ulaşmak için savunma harcamalarını hızla artırmayı planlıyor.

Almanya'nın 2027 yılı taslak savunma bütçesinin bir önceki yıla göre %30 artışla yaklaşık 110 milyar euroya ulaşmasını öngörüyor.

Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte Almanya'nın savunma harcamalarını dört yıl içinde iki katına çıkaracağını belirten Merz, "Bu, savunma yeteneklerimizi güçlendirmek için bugüne kadar gösterdiğimiz en büyük çabadır; bu bakımdan kimseden çekinecek bir durumumuz yok" diyerek bu durumu Ankara'daki NATO Zirvesi'nde "tüm tevazusuyla dile getireceğini" sözlerine ekledi.

Merz hükümeti, NATO'nun gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'i olarak belirlediği savunma harcaması hedefine ulaşmak için hızla ilerlerken, Almanya'nın savunma harcamalarının bu on yılın sonuna kadar artarak federal harcamaların neredeyse üçte birine ulaşması öngörülüyor.

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Trump Yönetiminin Artan Baskısı

Salı günkü zirve, Trump yönetiminin ittifakın birliğini sarsmasının ardından kritik bir döneme denk geliyor. Yönetim bu yılın başlarında Danimarka'dan Grönland'ı devralma tehdidinde bulunmuş ve ardından Avrupalı hükümetlere danışılmadan ABD ve İsrail tarafından başlatılan İran savaşına destek vermedikleri için müttefikleri sert bir şekilde eleştirmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen ay Brüksel'deki NATO bakanlar toplantısında müttefikleri endişelendiren bir konuşma yaparak Avrupa'nın bir "bedavacılık dönemine" alıştığını söylemiş ve NATO'yu "kâğıttan kaplan" olarak nitelendirmişti.

Hegseth ayrıca, "Avrupa'nın kendi savunması için liderliği üstlendiği dengeli bir ittifak" amacıyla ABD kuvvetlerinin Avrupa'daki durumuna dair altı aylık bir gözden geçirme süreci başlatıldığını duyurdu.

Bu durum, Washington'ın güçlerini Avrupa'dan çekmek için zemin hazırladığı şeklinde yorumlandı.