Almanya, Ukrayna’nın AB’ye hızlı katılım talebine karşı 0:00 / 0:00

İHA

AB Liderler Zirvesi için Fransa’daki Versay Sarayı’na gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlı katılım talebini desteklemediğini bildirdi.

Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek için AB ile Ukrayna arasındaki 2017 Ortaklık Anlaşmasına atıfta bulunan Scholz, "Ukrayna ile izlememiz gereken yol budur" dedi.

İHA'nın haberine göre; Ukrayna konusunda 27 ülke ile AB'de örneğin dış, ekonomik ve mali politika konularında oybirliğiyle kararlar almanın zaten zor olduğuna değinen Scholz, "AB, bu zamana kadar karar verme, çoğunluk kararlarının yerine getirme perspektifinde gelişmeye devam etmelidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı yürüttüğü savaş nedeniyle geçen hafta AB üyeliğine başvurmuş, özel bir prosedür istemişti.