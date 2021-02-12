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Alokasko, 22 sigorta şirketini karşılaştırıyor

AloKasko, 22 sigorta şirketinin çözüm ve tekliflerini, karşılaştırmalı olarak sağlıyor. www.alokasko.com web sitesi üzerinden kaza anında ve sonrasında ihtiyaç duyulan tüm belge ve bilgilere müşterilerinin kolayca erişebilmelerini sağlıyor.

Alokasko, 22 sigorta şirketini karşılaştırıyor
HABERTURK.COM

AloKasko, 22 sigorta şirketinin çözüm ve tekliflerini, karşılaştırmalı olarak sağlıyor. www.alokasko.com web sitesi üzerinden kaza anında ve sonrasında ihtiyaç duyulan tüm belge ve bilgilere müşterilerinin kolayca erişebilmelerini sağlıyor.

Alo Kasko kurucu ortaklarından olan Mahmut Başarır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Özellikle pandemi sürecinde tüm sektörlerin derinden etkilendiği ve sağlığın hayatımızda ne kadar büyük önem arz ettiğini tüm insanlık olarak gördük. Bu anlamda tedbirli olarak hayatımızı ve varlıklarımızı sigortalamanın yaşamımız için çok büyük önem arz ettiğinin hepimiz farkındayız. Bu nedenle hayatınızı pamuk ipliğine bağlamayın, tek tuşla hayatınızı sigortalayın ‘’AloKasko olarak biz yanınızdayız’’ dedi.

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