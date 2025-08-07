Alp Navruz, yeni imajıyla tatilde
Yalıkavak'ta tatil yapan Alp Navruz, deniz keyfi sırasında yeni imajıyla dikkat çekti. Bıyık bırakan oyuncunun arkadaşıyla iskeledeki neşeli halleri objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu Alp Navruz, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
Alp Navruz geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta bir otelin iskelesinde arkadaşıyla birlikte denize girerken yeni imajıyla dikkat çekti.
Deniz keyfi sırasında bıyık bıraktığı görülen oyuncu, arkadaşıyla birlikte iskelede neşeli anlar yaşadı.
İkili, denizden çıktıktan sonra birbirlerine su dökerek şakalaştı ve bu eğlenceli anlar kameralara yansıdı.