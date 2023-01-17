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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

NBA'de Lakers ve Houston karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Alperen Şengün ise NBA tarihine geçen bir performans sergiledi ancak kazanan taraf LeBron James'in takımı Los Angeles Lakers oldu

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  • Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

    NBA'de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün´ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers´a konuk oldu. 
  • Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

    Karşılaşmadan ev sahibi ekip, 140-132 galip ayrılarak bu sezonki 20´nci galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise bu sezon 34´üncü mağlubiyetini aldı.
  • Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

    ALPEREN ŞENGÜN´DEN REKOR

    Houston Rockets´ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu. 
  • Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

    Karşılaşmada 38 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 17´de 14 saha içi isabet ile 33 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Şengün, ayrıca 33 sayısının yanına 15 ribaund, 6 asist ve 4 blok da ekledi.
  • Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

    Milli pivotumuz, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
  • Alperen Şengün'den NBA'de yeni rekor!

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