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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 2 Mart Cumartesi altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik sürüyor! 2 Mart altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. İki haftadır yükselişini sürdüren altın bu hafta da hareketli bir seyir izledi. Kendi rekorunu defalarca kıran gram altın 2 bin TL seviyesini geçti. Sizler için canlı altın fiyatlarını derledik. İşte, 2 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2024 - 07:37 Güncelleme: 02.03.2024 - 07:37
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        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.100,60

        Satış: 2.100,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.082,20

        Satış: 2.083,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.360,96

        Satış: 3.435,11

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.443,83

        Satış: 13.698,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.700,91

        Satış: 6.870,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.443,83

        Satış: 13.698,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 14.146,47

        Satış: 14.502,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.147,35

        Satış: 1.545,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        9

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.959,95

        Satış: 2.083,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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