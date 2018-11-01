8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 9 -15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığını, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin ise direktörlüğünü üstlendiği festivalin bünyesinde gerçekleştirilecek olan Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film bulunuyor.

Başkanlığını Derviş Zaim'in yaptığı Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden biri Sergey Dvortsevoy'un yönettiği 'Ayka'... Rusya, Almanya, Polonya, Kazakistan ve Çin ortak yapımı olan filmin başrol oyuncusu Kazak oyuncu Samal Yeslyamova Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Altın Palmiye kazandı.

'Ayka'nın Konusu:

Genç bir Kırgız kadın olan 'Ayka', tek başına yaşadığı Rusya’da doğum yaptıktan sonra daha yaraları bile iyileşmeden doğumhanenin camından tırmanarak hastaneden kaçar. Bebeğini hastanenin sıcak odasında terk eden Ayka, Rusya’nın soğuk sokaklarında kanayan yaralarıyla iş bulmak için kapı kapı dolaşmak zorundadır. Teker teker kapılar suratına kapanan Ayka’nın yakasını bırakmayan sorunlarını çözmesi için çok az zamanı kalmıştır.

'Ayka'nın Gösterim Tarihleri:

Atlas Sineması

09.11.2018 – Saat: 21:30

Kadıköy Sineması

11.11.2018 – Saat: 21:30

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