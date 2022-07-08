AA

Antalya'nın İbradı ilçesine 7, Ürünlü Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, içinde görülmeye değer doğa harikası bir yeri barındırıyor.

AA'nın haberine göre beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor.

İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık.

Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde botlarla görme imkanı yakalıyor.

Hava sıcaklığı oldukça düşük olan mağara, ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

"MAĞARANIN HER KATMANI ETKİLEYİCİ BİR GÜZELLİK SUNUYOR"

İbradı Belediyesi Altınbeşik Mağarası sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası olduğunu söyledi.

Yer altı gölünün Beyşehir Gölü'ne kadar uzandığını ancak hala yüzde 90'ının keşfedilemediğini ifade eden Özdoğan, denizden 450 metre yükseklikteki mağaranın ilk bölge halkı tarafından keşfedilip, 1966 yılında da Türkiye Speleoloji Derneği kurucu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından kayda geçirildiğini belirtti.

Mağaranın adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden aldığını dile getiren Özdoğan, mağaranın her katmanının ziyaretçilere etkileyici bir doğa harikası sunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER LİSTESİNE BURASI ALINSIN

Mersin'den Altınbeşik Mağarası'nı görmeye gelen Selman Usça da motosiklet ile sık sık gezilere çıktığını ve tavsiye üzerine mağaraya ziyarete geldiğini söyledi.

Burada müthiş bir atmosfer ile karşılaştığını belirten Usça, "İçeride göl var, gölü botla geziyoruz. Müthiş bir doğa ve güzellik. İçerideki atmosfer harika, pozitif bir enerji var. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka Türkiye'de görülmesi gereken yerler listesine burası alınmalı" diye konuştu.

Usça, bol bol fotoğraf çekerek, doğal güzelliği yakınlarına da göstermek istediğini kaydetti.

Tatil için Macaristan'dan gelen Eles Orsolya da burayı broşürde gördüğünü belirtti. Güzellikleri yakından görmek için mağaraya geldiğini aktaran Orsolya, "İnsanı büyüleyen bir güzelliği var, gelip, gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.