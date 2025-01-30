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        Haberler Ekonomi Altın Altının ons fiyatı rekor kırdı - Altın Haberleri

        Altının ons fiyatı zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişelerle 2 bin 798 doları aşarak rekor kırdı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi planlarına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, zayıf dolar ve ABD'nin borçlarına ilişkin endişeler altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:58
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        Altının ons fiyatı rekor kırdı
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        "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

        Bugün altının ons fiyatı 2 bin 798 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

        Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılıan başından bu yana yaklaşık 180 dolar değer kazanırken Ekim 2024'teki 2 bin 790 dolarlık rekoru geride bıraktı.

        Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ve yönetiminin politikalarının altın fiyatı üzerinde büyük etkiye sahip olduğuna işaret etti. Analistler, Trump'ın son günlerde aldığı siyasi kararların, ABD'de enflasyon ve ulusal borcun daha da artacağı endişelerine yol açtığını belirtti.

        Trump'ın planladığı gümrük tarifelerinin uzun vadede daha yüksek fiyatlara ve daha düşük ekonomik büyümeye neden olacağını savunan bazı ekonomistler, zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdığını ifade etti.

        Bu arada, bazı analistler de son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen 'çalkantının' güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığını kaydetti.

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