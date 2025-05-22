Altınordu - Batman Petrol Spor maçı Canlı İzle
2. Lig play-off 3. tur nefesleri kesecek... Altınordu sahasında Batman Petrol Spor ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçta iki takım da avantajı elde etmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
2. Lig play-off 3. tur ilk maçında Altınordu evinde Batman Petrol Spor ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde avantajı kapıp rövanş maçına avantajlı çıkmanın hesabını yapıyor.
16.00 Altınordu - Batman Petrol Spor (HT Spor)HT SPOR CANLI
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Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
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