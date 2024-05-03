Amansız takip! Motosiklete çarparak yakaladılar

Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı!
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi motosikletle kaçmaya çalıştı. Takip sırasında polis, şüphelileri motosiklete çarparak durdurabildi. Yere düşen şüpheliler gözaltına alındı
Adana'da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde meydana geldi.
KAMERAYA YANSIDI
Polis ekipleri, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı.
Takip sırasında polis, şüphelilerin motosikletine çarptı. Yere düşen şüpheliler, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, kask takmadıkları için kaçtıklarını öne sürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu arada polis ekiplerinin takip anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.