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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

DHA

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)


ŞEHİT DEMİRCİ'NİN NAAŞI MERZİFON HAVAALANINA GETİRİLDİ
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin (27) cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havaalanı´na getirildi. Şehit Demirci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Havza'ya getirildi. 
Amasya Merzifon Havaalanı´nda düzenlenen törene 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk katıldı.
6 AY ÖNCE EVLENDİ
Ailesi İstanbul'da yaşayan Şehit Ethem Demirci'nin, 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Demirci´nin cenazesi, salı günü kılınacak namazın ardından defnedilecek.Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) -  DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merzifon Hakan UMAN
2020-07-13 02:36:33

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