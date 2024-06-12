Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!

İstanbul Kadıköy'de önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeride bulunan hastayı görmek istedi.

AMBULANSIN İÇİNE BAKTILAR

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca bölgeden yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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O MAGANDA DA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan İstanbul polisi plakası belirlenen motosikletteki iki kişinin kimliklerini belirledi. Çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosiklettekilerin Mustafa T. ve E.B olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından motosikleti kullandığı belirlenen Mustafa T. ile arkada oturan E.B. gözaltına alındı.