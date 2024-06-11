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        Haberler Gündem Güncel Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de içinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler!

        İstanbul'da benzeri geçtiğimiz şubat ayında Bahçelievler'de yaşanan bir görüntü "pes artık" dedirtti. Bu kez Kadıköy'de kaydedilen görüntülerde motosikletli 2 maganda nakil olan hastayı taşıyan ambulansı durdurup kontrol etti. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:55
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        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
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        Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi.

        DHA'nın haberine göre bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.

        AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİLER

        Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

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        Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

        Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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