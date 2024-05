Anadolu Ateşi 25. yaşını görkemli bir gösteriyle kutlayacak

Türkiye'nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi, 25. yılını çok özel bir stadyum gösterisi ile kutlamaya hazırlanıyor. JRO Yatırım ana sponsorluğunda, BWO Entertainment & Dolmabahçe AŞ. İşbirliği ile organize edilen ve 2 Haziran 2024'te Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu görkemli etkinlik dans severleri ve sanat tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ederken dansın gücünü, kültürümüzü ve Anadolu'nun tarihini bir araya getirerek izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak.

Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan dev gösteri öncesi basınla bir araya geldi. Basın toplantısında BWO Genel Müdürü Ömer Lakay, "25 yıldır dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından ayakta alkışlanan ve ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalanan Anadolu Ateşi, bizler için Türkiye’nin sanat dünyasındaki milli takımı, milli gururu” dedi.

Basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Mustafa Erdoğan ise 2 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek gösteride Anadolu Ateşi’nin 25 yıllık birikiminin sahneye taşınacağını söyledi. Türkiye genelindeki 12 ayrı okulda dansçıların provalar yaparak gösteriye hazırlandığını anlatan Erdoğan, “110 ülkede gösteri yaptık, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştık. Şu an bir grubumuz Kolombiya Bogota’da, bir grubumuz da Çin’de Dezhou kentinde gösteri yapıyor. Bir grubumuz da Antalya’da gösteri yapıyor, 3 parçaya ayrıldık. Hem bu görevi sürdürürken aynı zamanda da bu proje için çalışıyoruz. Bu proje sadece klasik bir Anadolu Ateşi gösterisi değil, dünden yarına yaptığımız ve yapacaklarımızı göstereceğimiz bir gösteri olacak. Anadolu Ateşi’nin klasik sahneleri ile, Troya, İstanbul Dreams, Davul, Kıvılcım ve yeni çalışmakta olduğumuz İpek Yolu’nun da ilk sahnelerini seyircimize ileteceğiz. Sürprizlerle dolu bir gösteri olacak. 500 dansçı ile olimpiyat kıvamında müthiş bir gövde gösterisi yapacağız” diye konuştu.

Gösteriye dünya starları davet edildi

25 yılda dünya starlarıyla birçok programda birlikte sahne aldıklarını anlatan Mustafa Erdoğan “Gelebilenler gelecek, gelemeyenler video çekerek tebriklerini iletip bizimle ilgili gözlemlerini anlatacaklar. Türkiye’de birlikte sahne aldığımız birlikte projeler ürettiğimiz değerli sanatçıları da o gün davet ettik, onlar da bizimle birlikte olacaklar. Şahane bir gösteri olacak” dedi.

Anadolu Ateşi’nin 1999’da ilk başladığında gazete ilanıyla dansçılarını seçtiğinden bahseden Erdoğan, “Parçaları birleştirerek çalışıyoruz. Gaziantep okulu bir bölümü çalışıyor, Ankara okulu 2 bölümü çalışıyor. İzmir okulu 4 bölümü çalışıyor. Çin’de bulunan arkadaşlar provada 25. yıl gösterisinin provasını yapıyorlar. Ondan sonra akşam yapacakları temsile hazırlanıyorlar. Anadolu Ateşi’nin ilk yıllarında gazete ilanıyla topladığımız amatör dansçıları eğitmek 2 yıl geceli gündüzlü devam etti ama şimdi şahane bir avantajımız var. 12 dans akademisi var. 4 -5 yaşında başlayan çocuklar şu an her iki grupta da büyükleriyle beraber dans ediyorlar. Bu daha kaliteli dansçı yetiştirme imkânı veriyor bize. Bir de dünya sahnelerinde edindiğimiz deneyimle her geçen gün kostümleri yeniliyoruz, yeni koreografi, yeni müzikler ekliyoruz, dinamik bir grup sürekli kendini yeniliyor” diye konuştu.