Anadolu Sigorta, yüzde 22 büyüdü

2018 yılında toplam prim üretimini yüzde 22 oranında artarak 5,7 milyar TL’ye çıkaran Anadolu Sigorta’nın pazar payı ise yüzde 11,76’dan yüzde 11,94’e çıktı. Yangın ve doğal afetler, kasko, tekne, nakliyat emtia, genel sorumluluk ve havacılık branşlarındaki liderliğini pekiştiren şirket, net karını önceki yıla göre yüzde 67 artarak 307,6 milyon TL’ye, konsolide net karını ise yüzde 61 artışla 324,5 milyon TL’ye yükseltti. Bu sonuçlarla Anadolu Sigorta, solo mali tablolarında yüzde 19, konsolide mali tablolarında ise yüzde 25 özsermaye karlılığını yakalamış oldu. Mali açıdan şirketlerin büyüme ve karlılık olmak üzere iki ana hedefi olduğunu hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, “Genelde bu ikisi aynı anda gerçekleşmez ve şirketler stratejilerini belirlerken bu iki değişkenden birine ağırlık verirler. Ancak bizim için 2018 yılı hem büyüme hem de karlılık açısından istediğimiz sonuçlara ulaştığımız bir yıl oldu” dedi.

OTOMOTİVE RAĞMEN

Sigorta sektörü büyüme performansını da değerlendiren Koç şunları söyledi: “Sektörümüzün toplam prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artarak 47,7 milyar liraya ulaştı. 2018 yılının olumsuz makro-ekonomik koşullarına rağmen önceki yıllara göre ivme kaybetse de büyümeye devam edilmesini gelecek için olumlu gösterge olarak değerlendiriyoruz. Üstelik bu büyüme, otomotiv sektöründe satışların düşmüş olduğu bir ortamda gerçekleşti.”

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SÜRECEK

Dijital dünyadaki gelişmelere paralel olarak, sigorta sektörünün de dönüştüğüne işaret eden İlhami Koç, “Anadolu Sigorta olarak bu alana ciddi bir kaynak ayırmış durumdayız. İnsan kaynaklarımızın ve bütçemizin çok önemli bir kısmı teknoloji ile ilgili faaliyetlerimize tahsis edilmiş durumda” dedi. Önümüzdeki dönem için ise üç yıllık bir strateji planı belirlediklerini anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anadolu Sigorta olarak büyüme ve karlılık dengesini gözeten yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Öncü sigorta şirketi kimliğimizi güçlendirecek farklı ürün ve hizmetleri geliştirme; yapay zekâ projeleri başta olmak üzere dijitalleşme yatırımlarımıza da hızla devam etme kararlılığındayız. Öte yandan Anadolu Sigorta’nın marka değeri şüphesiz sürekli güçlenen güvenilirlik unsuru temelinde yükseliyor. Müşterilerimizin markamıza olan inancı ve güvenini göstermesinin bizler için pek çok rakamsal göstergeden çok daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu güvenin karşılığını vermek için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Sektördeki engin tecrübemiz ve güçlü vizyonumuzla, kurumsal ilke ve değerlerimizin önderliğinde başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz; sektörümüzü ve Şirketimizi geleceğe taşıyacağız.”