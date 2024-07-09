Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber! Kararını verdi... - Futbol Haberleri

        Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber! Kararını verdi...

        Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bir süredir Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfeden siyah-beyazlılara tecrübeli oyuncudan cevap geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş ilk olarak Paulista ardından ise Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı.

        2

        Bir süredir adı Siyah-Beyazlılar ile anılan Angel Di Maria'nın yeni takımını seçtiği iddia edildi.

        3

        Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi yıldız futbolcu tarafından reddedildi.

        4

        Yıldız futbolcunun siyah beyazlı ekibin kurmayları ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.

        5

        Haberde 36 yaşındaki futbolcunun Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

        6

        Angel Di Maria'nın memleketi Arjantin'e dönme isteğinin olduğu vurgulanırken taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı ifade edildi.

        7

        Di Maria 2007 yılında Rosario Central'den Benfica'ya 8 milyon Euro'ya transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini yaşamıştı.

        8

        Geride bıraktığımız sezon Benfica ile 50 resmi maçta süre bulan Angel Di Maria, 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?