Angelina Jolie kızını kursa götürdü

Çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim aldıran, her birinin farklı diller öğrenmesi için onları teşvik eden Jolie, altı çocuğunu farklı spor dallarına da yönlendiriyor. Ünlü yıldız, önceki gün 10 yaşındaki Vivienne Jolie Pitt'i Los Angeles'taki bir dövüş sanatları kursuna götürdü