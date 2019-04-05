Ankapark için geri sayım sona erdi ve adından bir hayli söz ettiren proje kısa bir süre önce hayata geçirildi. Ankapark giriş ücreti ve üyelik ücreti ise başta Ankaralılar olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ KAÇ TL?

Yeni adıyla Wonderland Euraisa Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı özelliğini de taşıyor. Ankapark olarak bilinen Wonderland Euraisa'nın günlük çocuk yada yetişkin tek kişilik giriş bilet ücreti 25 TL. 25 TL'nin 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yükleniyor.

ANKAPARK ÜYELİK ÜCRETİ

Ankapark'ta üyelik ücretleri vatandaşların tercihine göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte o ücretleri;

- Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL,

- Günlük limitsiz giriş 150 TL,

- Günlük limitsiz VİP giriş 190 TL,

- Yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL

- Oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL,

- 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL,

- 5 kişilik aile için 94 TL,

- 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.

Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum yapabiliyor..

ANKAPARK SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ankapark, kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park'ın, yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri ise mevsime bağlı olarak değişiklik gösterecek.

ANKAPARK'A NASIL GİDİLİR?

Ankapark, Başkent'te yer alan ve 2,1 milyon metrekare alan üzerine kurulan bir tema parktır. Adresi ise Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/ Ankara'dır.