Ankapark için geri sayım sona erdi ve adından bir hayli söz ettiren proje kısa bir süre önce hayata geçirildi. Ankapark giriş ücreti ve üyelik ücreti ise başta Ankaralılar olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.
ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ KAÇ TL?
Yeni adıyla Wonderland Euraisa Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı özelliğini de taşıyor. Ankapark olarak bilinen Wonderland Euraisa'nın günlük çocuk yada yetişkin tek kişilik giriş bilet ücreti 25 TL. 25 TL'nin 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yükleniyor.
ANKAPARK ÜYELİK ÜCRETİ
Ankapark'ta üyelik ücretleri vatandaşların tercihine göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte o ücretleri;
- Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL,
- Günlük limitsiz giriş 150 TL,
- Günlük limitsiz VİP giriş 190 TL,
- Yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL
- Oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL,
- 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL,
- 5 kişilik aile için 94 TL,
- 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.
Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum yapabiliyor..
ANKAPARK SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Ankapark, kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park'ın, yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri ise mevsime bağlı olarak değişiklik gösterecek.
ANKAPARK'A NASIL GİDİLİR?
Ankapark, Başkent'te yer alan ve 2,1 milyon metrekare alan üzerine kurulan bir tema parktır. Adresi ise Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/ Ankara'dır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.