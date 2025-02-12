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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 71 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da 71 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 19 ayrı suçtan 71 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 01:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:47
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        71 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        Ankara İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalar kapsamında 19 ayrı suçtan 3 yıldır aranan M.T'yi Keçiören'de yakaladı.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan incelemelerde, M.T'nin 12 hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut/iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından arandığı belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; hakkında 71 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.T, işlemlerinin tamamlanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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