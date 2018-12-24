Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ve iletişim programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli öğretmene yönelik Ankara'da operasyon gerçekleştirildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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