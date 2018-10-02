Dün Ankara’da Fırıncılar odası ekmeğe yüzde 25 zam geleceğini açıklamış hemen ardından Ankara Valiliği'nden itiraz gelmişti. “Tarife günümüz ekonomik şartlarına uygun değildir” diyen Valilik konunun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileriyle müzakere edileceğini, uzlaşma sağlanmazsa oluşturulacak komisyonun karar vereceğini açıklamıştı. Ardından Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak zammın durdurulduğunu, belirlenen tarifenin dışında satış yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

MÜZAKERELERDE UZLAŞMA SAĞLANDI

Bu sabah Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada müzakerelerde uzlaşmanın sağlandığı açıklandı.

İşte Valilik'ten yapılan açıklama:

"Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir. "

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