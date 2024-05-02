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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da otomobil, binanın 3’üncü katına çarptı: 1 yaralı

        Ankara'da otomobil, binanın 3’üncü katına çarptı: 1 yaralı

        Ankara'da otoparkta sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, 3'üncü katına çarptığı binanın boşluğuna düştü. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 05:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 05:25
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        Otomobiliyle binanın 3'üncü katına çarptı!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otoparkta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarına çarpıp, apartman boşluğuna düştü. Binada hasar oluşurken, yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; kaza saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle bir sitenin otoparkına girdi.

        3'ÜNCÜ KATTAKİ DAİREYE ÇARPIP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

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        Sürücüsünün otoparkta direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, demir korkulukları aşarak, bir binanın 3'üncü katındaki daireye çarpıp, apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

        Yaralı sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı ve dairenin duvarının kırıldığı oda kısmında şans eseri kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA, diğer fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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