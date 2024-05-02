İsrail, UCM'nin tutuklama kararı vermesi halinde Filistin yönetimini cezalandıracağını ABD'ye iletti

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki ABD'li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail hükümeti, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine UCM’nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek misilleme adımları atacağını iletti.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililere göre, İsrail geçen haftalarda ABD’ye, Filistin yönetimi yetkililerinin UCM Başsavcısı'na İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması için baskı yaptığını gösteren bilgilere sahip olduğunu bildirdi.

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, İsrail, UCM’nin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde Filistin yönetimini sorumlu tutacağını ve yıkılmasına yol açacak "güçlü bir eylemle" misilleme yapacağını ABD’ye iletti.

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Haberde, İsrail’in atacağı olası adımlardan birinin, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin transferini dondurmak olabileceği bilgisi de yer aldı.

Axios'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, UCM'nin tutuklama emri tehdidinin gerçek olduğunu belirterek, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İsrail kabinesinin muhtemelen Filistin yönetimini cezalandırmak için resmi bir karar vereceğini ve bunun da onun çöküşüne yol açabileceğini vurguladı.