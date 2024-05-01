Borussia Dortmund - PSG | CANLI YAYIN

Edin Terzic'li Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.

STAT: Signal Iduna Park

HAKEM: Anthony Taylor

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

SAAT: 22.00

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Warren Zaire Emery, Vitinha, Dembele, Barcola, Mbappe

PSG ile oynadığı altı maçın sadece birini kazanabilen Borussia Dortmund (3B 2M), tek galibiyetini rakibine elendiği 2019/20 Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında aldı (2-1).

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Bugüne kadar Borussia Dortmund'a konuk olduğu hiçbir maçı kazanamayan PSG (2B 1M), bu sezon grup aşamasında ziyaret ettiği rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde dördüncü kez yarı finale yükselen Borussia Dortmund; daha önceki üç sezonun ikisinde tur atlarken (1996/97 & 2012/13), sadece 1997/98'de Real Madrid'e elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar üç kez yarı final oynayan PSG; iki ayaklı eşleşmelerde oynadığı dört maçı da kaybederken (1994/95 vs Milan & 2020/21 vs Manchester City), tek maç üzerinden oynanan 2019/20 sezonundaki eşleşmede RB Leipzig'i turnuva dışına itmeyi başardı.