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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

        Sakarya'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 45 yaşındaki Irak uyruklu Azeez Mahdi M'nin cansız bedeni bulundu, 8 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:25
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        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
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        Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cansız bedeni, fındık bahçesinde gömülü halde bulundu.

        Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) bulunması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Mohammed Azeez Mahdi M'nin aracı, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde yapılan çalışmada Mohammed Azeez Mahdi M'nin toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı.

        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

        Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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