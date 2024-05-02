Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Sakarya'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 45 yaşındaki Irak uyruklu Azeez Mahdi M'nin cansız bedeni bulundu, 8 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cansız bedeni, fındık bahçesinde gömülü halde bulundu.
Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) bulunması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Mohammed Azeez Mahdi M'nin aracı, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde yapılan çalışmada Mohammed Azeez Mahdi M'nin toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.
Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.
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