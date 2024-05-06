Ankara'da otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, su kanalına girip savrularak beton yamaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara-Niğde Otoyolu Gülhüyük Mahallesi mevkisinde Ankara yönüne giden A.A.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi.
Savrulan otomobil, otoyol kenarındaki yamaca çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan Fatma Kozanoğlu ile sürücü A.A.Ç., M.N.K. ve H.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZADA BİR KİŞİ ÖLDÜ
Yaralılardan 65 yaşındaki Fatma Kozanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.