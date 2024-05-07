Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Ankara'da seyir halinde bulunan otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ecevit Güneş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ecevit Güneş'in kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

DHA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ecevit Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilde sıkışan Güneş'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga gönderildi. Tanınmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.