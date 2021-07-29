'Burada daha büyük bir olay var'

İHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca Ankara Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir tır ve bu tıra bağlı dorse içerisinde Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan Uyruklu toplam 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüpheli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.