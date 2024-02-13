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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü - Galatasaray maçının oynanacağı stadyum yarın belli olacak - Galatasaray Haberleri

        Ankaragücü - Galatasaray maçının oynanacağı stadyum yarın belli olacak

        Süper Lig'in 26'ncı haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stat yarın belli olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:59
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        Ankaragücü-Galatasaray maçında stat belirsizliği!
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        Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu.

        Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

        Sarı-kırmızılı ekibin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, dün Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu. Denetleyiciler, zeminle ilgili raporlarını bugün TFF'ye sundu. Raporların incelenmesinin ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp, oynanmayacağının kararı yarın açıklanacak. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması yönünde bir karar alınırsa, karşılaşmanın hangi stadyum ya da şehre alınacağını belli olacak.

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