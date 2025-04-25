Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri günlük olarak inceleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Son olarak Marmara Denizi’nde İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişeye sevk etti. Artçı sarsıntılar devam ederken gelişmeler ‘’Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 25 Nisan 2025 Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…