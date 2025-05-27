Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı! | Son dakika haberleri

Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı! | Son dakika haberleri

Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı! Şırnak'ta, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi 54 yaşındaki Azime Aytaş ile kız kardeşleri 26 yaşındaki Nesrin ve Sibel'i kaybeden 27 yaşındaki Ceylan Aytaş da kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:58 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL