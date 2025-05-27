Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
Şırnak'ta, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi 54 yaşındaki Azime Aytaş ile kız kardeşleri 26 yaşındaki Nesrin ve Sibel'i kaybeden 27 yaşındaki Ceylan Aytaş da kurtarılamadı
Şırnak'ta yürekleri yakan kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi.
ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre M.A.'nın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ANNE VE İKİ KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİAnne Azime Aytaş, 54 yaşındaydı.
Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi. Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VARDI
Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.
CEYLAN DA HAYATINI KAYBETTİNesrin (solda), Sibel (ortada) ve Ceylan Aytaş (sağda).
Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti.
Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.