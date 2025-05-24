2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!

Şırnak'ta kaza, sabah saatlerinde, Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsü Mehmet Aytaş'ın (61) kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ CAN VERDİ AA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

2 KADIN YARALININ DURUMU AĞIR Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ceylan Aytaş (27) ve Leyla Aytaş'ın (29) hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü Aytaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.