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        Haberler Gündem Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, hangi gün kutlanacak?

        Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

        Anneler Günü tarihi araştırması sıklaştı. Annelere duyduğumuz minnet ve sevgiyi sergilemek için kutlanan Anneler Günü için hazırlıklar başladı. Bu özel günü unutmak istemeyenler "Anneler Günü ne zaman, hangi gün?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:37
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        Her sene olduğu gibi bu yıl da annelerimizi mutlu etmek için hazırlıklar yaptığımız Anneler Günü'ne artık kısa bir süre kaldı. Bu özel günde ister bir çiçek alarak, ister annenize en sevdiği yemeği hazırlayarak, onu ne kadar önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

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        2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

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        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

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        Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

        Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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        ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

        1) Buket Çicek

        2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

        3) Küçük Ev Aletleri

        4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

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        5) Giyim Eşyası

        6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

        7) Fotoğraf Çerçevesi

        8) Duvar Saati

        9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

        ANNELER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?
        12-05-2024-00-00
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