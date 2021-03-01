Antalya'da 80 yaşındaki kadının cüzdan ve telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ Mahallesi 162 Sokak'ta yürüyen A.Y'nin 20 lira, cep telefonu ve banka kartları bulunan cüzdanını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kapkaç zanlısı F.Ö'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında yaşlı kadının cüzdanı ve cep telefonu bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçlamasıyla tutuklandı.
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