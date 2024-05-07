Antalya'da camiye giren üç yılan yakalanarak doğaya salındı Antalya'daki cami imamı akşam namazı ezanını okumak için camiye gitti. Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Sedat Özdemir, halı üzerinde bir hareket olduğunu fark etti. Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:27 facebook

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