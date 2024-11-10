Antalya'da kar yağışı!
Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da başladı. Birçok nokta beyaza büründü
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
AA'da yer alan habere göre kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.