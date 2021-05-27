Antalya'da şaşırtan görüntü 0:00 / 0:00

Kemer'de geçen yıl mayıs ayında da görülen deniz üzerindeki sis bulutu bu sabah tekrar ortaya çıktı. Saat 09:30 sularında deniz üzerinde beliren sis bulutu tamamen duvardan set gibi bir görüntü oluşturdu. Sahilde denize giren ve güneşlenen turistler kendilerini şaşırtan sis duvarının fotoğraf ve videolarını çekti.

DHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının yaklaşık 5 derece düşmesine neden olan ve kısa süreli esinti de oluşturan sis, yaklaşık 2 saat etkili oldu. Yoğun sisin içine giren tur tekneleri gözden kaybolurken, denizde görüş mesafesi de düştü.

Bölgedeki hava sıcaklığı sabah saatlerinde 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece hissedildi. Doğa olayının serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabileceğini belirtildi.

'DOĞA OLAYI TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKTİ'

Ayışığı plajında bulunan bir işletmenin müdürü Mustafa Özdemir, "Sabah işletmemizi açtığımızda geçen sene de olduğu gibi bu sene de sabah yoğun bir sis bulutu ile karşılaştık. Biz geçen sene bununla ilgili biraz tedirgin olmuştuk. Yalnız uzmanların açıklamalarından sonra bunun bir doğa olayı olduğunu anladık. Bu olay turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Fotoğraf ve videolar çekiyorlar. Bununla beraber hava sıcaklığı 5-6 derece düşüyor. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz" dedi.

'TURİSTLER ORMAN YANGINI ZANNETTİ'

Ayışığı koyunda bir işletmede çalışan Necdet Yıldırım da "Bu sabah yine işimize geldiğimizde geçen seneki gibi sis bulutuyla karşılaştık. Geçen sene biz bunu yaşadığımız için içimiz rahattı. Yalnız bu sene biraz daha soğuk rüzgarla beraber geldi. Turistlerin ilgisini çekti. Bol bol fotoğraf çektiler. Biz doğa olayı olduğunu bildiğimiz için içimiz rahattı, yalnız biraz turistler tedirgin oldu. Orman yangını zannettiler. Biz onlara açıklamasını yaptık. Geçen sene de aynısı olmuştu. Biz artık alıştık" diye konuştu.