Türkiye Futgolf Şampiyonası The Grand Final'in son etabı başladı



Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)FUTGOLF Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen Türkiye Futgolf Şampiyonası The Grand Final Turnuvası'nın son etabı Antalya'da başladı.

Toplam 7 etaptan oluşan turnuvanın final etabı Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında başladı. 11 ülkeden 14'ü kadın toplam 234 oyuncunun mücadele ettiği turnuvada sporcular, 3 gün boyunca hem rakipleri hem de kendileriyle yarışarak en iyi dereceyi almaya çalışacak. Turnuva 4 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

FGSD Başkanı Volkan Okandar, turnuvaya 11 ülkeden 240 sporcunun katıldığını söyledi. 2023 yılının Mart ayında Antalya'da Turkish Open Turnuvası ile birlikte yeni sezona başlayacaklarını belirten Okandar, "Derneğimiz 2018 yılında kuruldu. İlk kurulduğunda 10 kişiydik ama bugün 350'yi aşan üyemiz var. Hibrit bir spor olduğu için Türkiye'den çok ilgi var. Futbol ile golfün karışımı olan bir spor. Bir oynayan bir daha bu spordan vazgeçmiyor" dedi.

Golf sahasında futbol topu ile ayakla oynanan golf olarak tanımlanabilecek hibrit bir spor olan futgolf, Türkiye'de de son yıllarda büyük ilgi gördü. Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu FIFG üyesi olan FGSD tarafından Antalya, Ankara, Bodrum, İstanbul ve Kuşadası'nda düzenlenen turnuvalardan oluşan futgolf sezonunda aynı zamanda Kulüpler Ligi de düzenleniyor. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntüler

Volkan Okandar röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-12-02 13:56:37



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