Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Yağmur altında pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.
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