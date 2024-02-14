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        Antalya için uyarı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü; mahsur kalan kediyi kurtardı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:35
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        Antalya için uyarı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü; mahsur kalan kediyi kurtardı (4)
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        'BUKADAR GÜNDEM OLACAĞINI BEKLEMEDİM'

        Antalya'da Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katını basan su nedeniyle duvarın üzerinde mahsur kalan kediyi kurtaran AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek, yaşadıklarını anlattı. Demirbilek, boyuna kadar gelen suyun içine girerek, "Rabb'im sen yardım et" dedikten sonra kediyi mahsur kaldığı yerden aldı. Demirbilek, evinin bahçesinde baktığı kedilerinden biri olan 'Saruhan'ın dünkü yağmurdan sonra mahsur kaldığını söyledi. Kızı ile birlikte bodrum kattaki kedisini kurtardığı görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni alan Demirbilek, görüntülerin bu kadar gündem olacağını beklemediğini söyledi.

        'KURTULDU, ONLAR İÇİN DEĞER'

        Demirbilek, olayı şöyle anlattı:

        "'Saruhan' benim bahçemde baktığım kedilerden biri. Çok usludur, çok akıllıdır. Dün 2 kedimi kaybettim aslında. Birini buldum, balkona kadar suydu, çarşafı uzatıp, onu öyle kurtarabildim, hemen geldi o. Ama 'Saruhan'ı bulamadım. Çok ağladım, sürekli kapıya çıktım, çünkü merdivenin en son basamağına kadar suydu, kapıyı bile açamıyorduk. Evde 12 saat kadar mahsur kaldık. Sabaha karşı çok dua ettim, artık sesini duyurunca, bana sesini duyurdu, aşağıda bodrumda iki odalı bir yer. Hemen girişteki odada valizin üzerindeydi. Çok soğuktu su, mazotta karışmıştı suya, kokusu hala geliyor. Kızımla beraber indik. Kızım giremedi, çok soğuktu onu sokmadım, duamızı ettik girdik. Çok şükür aldık, kurtuldu. Onlar için değer. 2 yıldır AFAD gönüllüsüyüm, AFAD'a gönlümüzü verdik. Yardıma ihtiyacı olanların yanındayız."

        Üşüttüğü için kedinin hapşırdığını belirten Demirbilek, havluya sardığı Saruhan'a evinde bakmaya başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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