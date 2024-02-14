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        2 gün önce sağlık ekiplerinin tedavisini reddetmişti; metruk evde ölü bulundu

        ANTALYA'da 2 gün önce sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Yaşar Bahar (41), kaldığı 2 katlı metruk evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:30
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        2 gün önce sağlık ekiplerinin tedavisini reddetmişti; metruk evde ölü bulundu
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        ANTALYA'da 2 gün önce sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Yaşar Bahar (41), kaldığı 2 katlı metruk evde ölü bulundu.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termossos Caddesi´nde boş arazide 2 katlı metruk evde meydana geldi. Sokakta yaşayan Yaşar Bahar'dan haber alamayan arkadaşları gittikleri metruk evde, onu yerde yatarken buldu. Bahar'dan tepki alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar Bahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi. İncelemelerin ardından Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yaşar Bahar'ın 2 gün önce, bölgede yaşayanların ihbarıyla, kendisi için gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmediği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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