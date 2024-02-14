Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine telsim edildi

        Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta dün aracıyla alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, adli tıptan ailesi tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine telsim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta dün aracıyla alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, adli tıptan ailesi tarafından teslim alındı.

        Kepez ilçesinde alt geçitte itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında otomobilden cansız bedeni çıkarılan Halil Yıldız'ın (47) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yıldız'ın cenazesini teslim alan oğulları Akın, Umut ile yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

        Akaryakıt istasyonunda teknik personel olarak çalışan Yıldız'ın mesai arkadaşlarından Mehmet Irmak, gazetecilere, çok değer verdiği, çok sevdiği 23 yıllık arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Arkadaşının ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Irmak, "AFAD uyarı bildirimi göndermesine rağmen o tünellere bakılmaması ve kapatılmamasının çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu yağışlı havada o alt geçitlerin kontrol edilip kapatılması gerekiyordu. Kapatılsaydı, arkadaşımız ölmeyecekti. Kesinlikle belediyenin ihmali var. Çok üzgünüz, Allah ailesine sabır versin." diye konuştu.

        Hüseyin Cayvar ise arkadaşının gece mesai dönüşü evine giderken alt geçitte mahsur kaldığını anlatarak, "İşten çıktıktan sonra tünele giriyor. Tünel su dolu. Ne yaptığını da bilememiş, bazı arkadaşlarını arayıp yardım istemiş. Kurtarma ekipleri de gelmemiş. Cevap alamamışlar. Arabanın bagajından çıkıyor. Yüzmeyi bilmediğinden herhalde boğuldu. Öyle tahmin ediyoruz. Uyarı yapılmıştı, yağışlı havalarda bu alt geçitler kapatılması gerekiyordu. Gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

        Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Antalya kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluşmuş, Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (3)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (3)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (2)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (2)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Antalya'daki şiddetli yağışla ilg...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Antalya'daki şiddetli yağışla ilg...
        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
        Antalya'da sağanak sonrası trafiğe kapatılan tünelde bir de otobüs mahsur k...
        Antalya'da sağanak sonrası trafiğe kapatılan tünelde bir de otobüs mahsur k...