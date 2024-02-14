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        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:15
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        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (3)
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        KALEİÇİYAT LİMANI'NDA SURLAR YIKILDI

        Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde Yat Limanı'nın bulunduğu bölgedeki surların bir kısmı, gece saatlerinde çöktü. Üzerinde daha önceden bir restoranın bulunduğu ancak kapandığı belirtilen surlar, Yat Limanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuvalete yıkıldı. Tuvaletin duvarının bir kısmı da yıkıldı. Surların bir kısmının yıkıldığı ve diğer kısımlarının yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu alanda emniyet şeridi çekilerek giriş yasaklandı. Surların yıkıldığı alanın hemen önünde restoranda çalışan Hakan Koyuncueri "Olduğu gibi tuvaletin üstüne çökmüş, sabaha karşı olmuş. Şu an korkumuz diğer kısımlar da inebilir, büyük taşlar inse bizim mekana girer. Yukarıda eski bir mekan vardı, sonra restoran kapandı. Aşağıda da belediye tuvalet yaptırmıştı. Dışarıda evsiz barksız insanlar yatıyor" dedi.

        JAK YARDIMA KOŞTU

        Antalya'da sağanak felaketinden etkilenen vatandaşların yardımına, itfaiye ve belediye ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de koştu. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde evleri su altında kalan ailelerin yardımına giden JAK ekipleri, süpürgelerle evleri temizleyip, su içerisinde kalan malzemeleri dışarı çıkardı. Bir jandarma ise evin içerisinde ıslanan Türk bayrağını düzelttikten sonra katlayıp, kanepenin üst kısmına bıraktı. 'TORUNLARI VE ÇOCUKLARI PENCEREDEN ÇIKARDIK'

        Aracı ve evi su altında kalan Musa Gembeş, "Su bastığında evin içindeydik ve zor çıktık. Pencereden çıkarak, kendimizi kurtardık. Araba da sular altında kaldı. Çok mağdur olduk, malda değiliz canımızı zor kurtardık. Torunları ve çocukları da pencereden çıkardık. Jandarma ekipleri de geldi ve şu an bize yardımcı oluyorlar. Eve dolan suları boşaltıyorlar" dedi.

        'YAĞMURA UYKUDA YAKALANDIK'

        Evini su basan ve jandarma ekiplerinin yardımıyla evi temizlenen Bülent Gembeş ise yağmura uykuda yakalandıklarını söyledi. Gembeş, "Babam 90 yaşında, o da ilk kez böyle bir şey yaşadıklarını söyledi. Ne yapacağımızı şaşırdık ve kendimizi dışarıya zor attık. Su seviyesi 1,5 metre kadar vardı. Evin içerisi suyla dolu. Emekli maaşımla inşallah tekrar evimi kurmaya çalışacağım. Jandarmadan Allah razı olsun, sular altında kalan eşyaları çıkartıyorlar. Biz de kurtarılacakları kurtaracağız, sonrasında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        DÜŞEN PLAKALAR YOL KENARLARINA BIRAKILDI

        Şiddetli yağış sonrası yollardaki su birikintileri nedeniyle araçların plakaları düştü. Düşen plakaları vatandaşların ya bir elektrik trafosunun yanına ya da bir ağacın kenarına bıraktıkları görüldü. Vatandaşlar plakaları sosyal medya hesaplarından da paylaşarak düşüren vatandaşların bulmasını sağlamaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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