Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da selden etkilenen bölgelerde temizlik başlatıldı

        Antalya'da sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da selden etkilenen bölgelerde temizlik başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde yaşanan su baskınlarının ardından İl Jandarma, AFAD, ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK, komando, asayiş ekiplerinden oluşan 300 personel ve Kepez Belediyesi'nden 350 temizlik işçisi sel sularıyla kaplanan cadde, sokak, iş yeri ve evlerde temizlik çalışması yürütüyor.

        Kepez bölgesinde temizlik çalışmaları sağanağın en fazla zarar verdiği Güneş, Hüsnü Karakaş, Yenimahalle ve Yeşildere mahalleleri başta olmak üzere 58 noktada devam ediyor.

        AFAD ve jandarma ekipleri da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştiriyor.

        Yeşildere Mahallesi'nde evi su basan Aynur Derge, AA muhabirine, gece saatlerinde yağışın arttığını, kapı ve camlarından içeriye suların girmeye başladığını söyledi.

        Evi su basınca üst kattaki komşusuna sığındıklarını anlatan Derge, "Her şeyim gitti, eşyalarım su içinde kaldık. Bir şey yapamaz olduk, kızımın odası, banyo ve evin her yerini su bastı, ne yapacağız bilmiyoruz. Kapılar kırıldı, çok mağdur olduk." dedi.

        Serası zarar gören üretici Mehmet Özen, sabah namazı kılıp dışarıya çıktığında suyu taştığını ve 15 dakika içinde serayı su bastığını söyledi.

        İhbar üzerine ekiplerin gelerek Düden Şelalesi'ne ulaşan derede genişletme çalışması yaptığını belirten Özen, "45-50 dönümlük bir arazi var, ıspanak ve lahana ekiliydi. Bütün ürünler çamur ve su altıda kaldık, çok zarar verdi. Şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (3)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (3)
        Antalya'da şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine tel...
        Antalya'da şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine tel...
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (2)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (2)
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü
        Meteorolojinin Antalya için uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Antalya'daki şiddetli yağışla ilg...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Antalya'daki şiddetli yağışla ilg...
        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası